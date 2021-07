Polscy siatkarze są już w wiosce olimpijskiej. Jest nagranie

Polscy siatkarze polecieli do Japonii już 13 lipca, by wcześniej rozpocząć przygotowania do turnieju olimpijskiego. Aktualni mistrzowie świata trenowali w Takasaki i do pewnego momentu byli bardzo aktywni w mediach społecznościowych. Na kilka dni przed meczem z Iranem ogłoszono jednak ciszę medialną, a reprezentanci stali się trudno dostępni dla dziennikarzy.

Przeprowadzka do Tokio

Cisza medialna jest widoczna także w serwisach społecznościowych, a Biało-Czerwoni rzadziej publikują treści na Instagramie. Z oficjalnego profilu reprezentacji na YouTube dowiadujemy się jednak, że siatkarze przeprowadzili się już do wioski olimpijskiej. Do Tokio dojechali w środę 21 lipca. – Podróż przebiegła sprawnie, wszyscy jechali dwoma autokarami, a bagaże jechały ciężarówką – relacjonował narrator na zamieszczonym nagraniu.

Dalej narrator tłumaczył, że podróż z Takasaki do Tokio trwała nieco ponad dwie godziny. Równie szybko przebiegła akredytacja. Teraz czekamy tylko na wieści z wewnątrz wioski i na pierwszy mecz – dodawał.

Przypomnijmy, Polacy rozpoczną zmagania olimpijskie od starcia z Iranem, które zostanie rozegrane w sobotę 24 lipca o godz. 12:40. Później czekają ich jeszcze spotkania z Włochami, Wenezuelą, Japonią i Kanadą.

