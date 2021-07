Występem na Wimbledonie rozbudził nadzieje kibiców. Hubert Hurkacz powalczy o medal igrzysk

Hubert Hurkacz to aktualnie najwyżej sklasyfikowany Polak w rankingu ATP, zajmujący 11. miejsce. Polski tenisista pochodzi z Wrocławia. Jest praworęczny i używa dwuręcznego backhandu. Jego trenerem jest Amerykanin Craig Boynton. W 2018 roku został nominowany do nagrody „Newcomer of The Year”, jednak ostatecznie nie udało mu się jej zdobyć.

Sezon 2021

Hurkacz w seniorskim tenisie zadebiutował w turnieju rangi ATP Challenger Tour we Wrocławiu. W pierwszej rundzie uległ najwyżej rozstawionemu Litwinowi Richardowi Berankisowi.

Największe sukcesy Polaka przypadają na rok 2021. Początku tego roku nie może jednak zaliczyć do udanych. Odpadnięcie w pierwszej rundzie Australian Open z Mikaelem Ymerem, przy około 100 niewymuszonych błędach, nie było dobrym prognostykiem na nadchodzący sezon. Na przełomie marca i kwietnia Hurkacz wygrał turniej ATP Tour Masters 1000 – w Miami i stał się pierwszym Polakiem w historii, który dokonał tej sztuki.

Wygrana z Federerem

Potem nadszedł czas na grę na kortach ziemnych w Paryżu. Porażka z Holendrem Botikiem van de Zandschulpem, który był kwalifikantem szybko zakończyła nadzieje polskiego tenisisty na jakikolwiek sukces. Jednak najlepsza forma Polaka przyszła na Wimbledon. Hurkacz błyskawicznie przeszedł pierwsze trzy rundy, nie tracąc w nich nawet seta. W czwartej rundzie ograł rozstawionego z numerem dwa Danila Miedwiediewa 3:2. W ćwierćfinale spektakularnie 3:0 i w jednym secie 6:0 ograł króla trawy Rogera Federera. W półfinale musiał uznać wyższość Włocha Matteo Berrettiniego. Tym samym został drugim Polakiem, któremu udało dotrzeć się tak wysoko na Wimbledonie w grze pojedynczej mężczyzn.

Hurkacz zmagania na igrzyskach zacznie od gry deblowej w parze z Łukaszem Kubotem. Zmierzą się oni z niemiecką parą Janem-Leonardem Struffem i Alexandrem Zverevem. Grę singlową rozpocznie pojedynkiem z Węgrem Martonem Fucsovicsem.

Czytaj też:

Tokio 2020. Tenisiści powalczą o medale igrzysk. Przedstawiamy terminarz turnieju