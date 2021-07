Dariusz Szpakowski wrócił do komentowania. Komentator TVP „odpłynął”

Dariusz Szpakowski został odsunięty od komentowania finału Euro 2020 między Włochami i Anglią. „Ostatnie tygodnie były dla niego bardzo trudne emocjonalnie i potrzeba spokoju” – skomentował szef TVP Sport Marek Szkolnikowski. Dyrektor sekcji sportowej Telewizji Polskiej przyznał potem w wywiadzie dla WP Sportowych Faktów, że Szpakowski popełnił zbyt dużo błędów na turnieju.

Tokio 2020. Dariusz Szpakowski skomentował wioślarstwo

Szpakowski znalazł się jednak w rozpisce komentatorów na Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020. Legendzie TVP przypadło komentowanie kajakarstwa i wioślarstwa. Szpakowski wrócił za mikrofon jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem imprezy. Przypadło mu skomentowanie startu polskiej czwórki podwójnej w składzie Dominik Czaja, Wiktor Chabel, Szymon Pośnik i Fabian Barański.

– Gdyby to był wyścig finałowy, wtedy bym podniósł głos, wtedy bym dał tutaj moc, ale tutaj jest wyścig tylko o awans do finału, co nie oznacza, że nie będzie emocji – powiedział w trakcie zmagań wioślarzy Szpakowski. Komentator TVP dał się jednak ponieść euforii w końcówce, kiedy Polacy łeb w łeb walczyli o zwycięstwo z Włochami. – Nasi…ach, będzie fotofinisz – rzucił na koniec.

Jaka przyszłość legendy TVP?

Co dalej czeka Szpakowskiego? Szkolnikowski we wspomnianym wywiadzie zapewnił, że „nie ma zamiaru wysyłać komentatora na emeryturę”. Szpakowski może nawet pojechać na Mistrzostwa Świata 2022 w Katarze. – Jeśli uzna, że chce komentować, pojedzie. Ale musi się liczyć z tym, że nie będzie komentatorem numer jeden. A może nawet numer dwa, trzy lub cztery – skomentował szef TVP Sport.

