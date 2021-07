Tokio 2020. Siatkarze zaczynają walkę o medal. Podpowiadamy, o której mecz z Iranem

Igrzyska Olimpijskie w Tokio będą dla polskich siatkarzy doskonałą okazją, by przełamać "klątwę ćwierćfinałów". Przypomnijmy, reprezentantom naszego kraju od 1980 roku nie udało się awansować do półfinału tej prestiżowej imprezy. Teraz podopieczni Vitala Heynena przyjechali do Japonii jako aktualni mistrzowie świata i będą faworytami do zdobycia medalu.

Siatkarze w pierwszym meczu igrzysk zmierzą się z Iranem, z którym wygrali podczas ostatniej edycji Ligi Narodów. Ekipy przystąpią do rywalizacji w sobotę 24 lipca o godz. 12:40, a mecz będzie transmitowany na antenach TVP 1 i Eurosport oraz w serwisach sport.tvp.pl i Eurosport Player.

Faza grupowa turnieju siatkarskiego

Po meczu z Iranem mistrzowie świata rozegrają jeszcze cztery spotkania fazy pucharowej. Jeśli po ostatnim starciu z Kanadą będą plasowali się w czołowej czwórce grupy, awansują do ćwierćfinału. Poniżej rozpiska pozostałych starć Biało-Czerwonych.

Polska – Włochy (26 lipca, godz. 7:20)

Polska – Wenezuela (28 lipca, godz. 9:25)

Japonia – Polska (30 lipca, godz. 7:20)

Polska – Kanada (1 sierpnia, godz. 2:00).

Faza pucharowa turnieju w Tokio

Ćwierćfinały (3 sierpnia, początek meczów o 2:00, 6:00, 10:00 i 14:30)

Półfinały (5 sierpnia, początek meczów o 6:00 i 14:00)

Mecz o trzecie miejsce (7 sierpnia, godz. 6:30)

Finał (7 sierpnia, godz. 14:15).

