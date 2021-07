Świątek w grze o najwyższe cele. Przypomnienie dotychczasowych osiągnięć

Iga Świątek urodziła się w Warszawie i ma 20 lat. Aktualnie znajduje się na ósmym miejscu rankingu WTA. Jest praworęczna, a jej trenerem jest Piotr Sierzputowski. W karierze juniorskiej oprócz sukcesów w grze podwójnej udało się jej wygrać juniorski Wimbledon 2018. Jest pierwszym polskim zwycięzcą turnieju wielkoszlemowego w grze pojedynczej. W 2020 roku dostała nagrodę dla ulubionej zawodniczki z punktu widzenia kibiców oraz dla zawodniczki, która wykonała największy postęp w swoim poziomie gry.

Sukcesy i osiągnięcia

Pierwszy debiutancki turniej ITF w Sztokholmie Świątek wygrała w wieku 15 lat. W 2018 roku w Letnich Igrzyskach Olimpijskich młodzieży w Buenos Aires zdobyła złoty medal w grze podwójnej. Dopiero w 2019 roku wystąpiła w pierwszym turnieju rangi WTA, w Auckland. Po tych zawodach wystąpiła w kwalifikacjach do Australian Open, które przeszła pomyślnie. Odpadła jednak już w drugiej rundzie, przegrywając z Camilą Giorgi.

Największy sukces naszej reprezentantki przypadł na jesień roku 2020. To wtedy został rozegrany opóźniony Roland Garros, w którym Polka zdobyła swój pierwszy tytuł zarówno wielkoszlemowy, jak i WTA Tour, nie tracąc przy tym ani jednego seta.

2021 rok zaczął się od osiągnięcia czwartej rundy w Australii, aby potem wygrać kolejny turniej w Adelajdzie. Przed meczami na kortach w Paryżu, 20-latka wystąpiła w turnieju w Rzymie. W nim docierając do finału, pokonała byłą liderką światowego rankingu Karolinę Pliskovą 6:0, 6:0. Na Roland Garros w ćwierćfinale Świątek została pokonana przez greczynkę Marię Sakkari. W grze podwójnej w parze z Bethanie Mattek-Sands dotarła do finału, w którym poniosła porażkę. Na kortach Wimbledonu zdołała dojść do czwartej rundy.

Na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio Świątek swój pierwszy mecz rozegra z Niemką Moną Barthel.

Czytaj też:

Znamy rywali polskich tenisistów w Tokio 2020. Z kim zagrają Świątek, Linette, Hurkacz i Majchrzak?