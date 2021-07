Tokio 2020. Zachwycił świat w Rio i Pjongczangu. Teraz znów wraca na igrzyska olimpijskie

Pita Taufatofua stał się sławny po tym, jak podczas ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Rio w 2016 roku wkroczył na stadion Maracana mając na sobie jedynie ta'ovala – rodzaj spódnicy noszonej przez kobiety i mężczyzn z Tonga podczas uroczystych okazji. Ciało zawodnika nasmarowane było olejem kokosowym.

Tokio 2020. Pita Taufatofua - kim jest?

Sportowiec startował w zawodach w taekwondo, jednak odpadł już w pierwszej rundzie. Po zakończeniu igrzysk wyznał, że jego największym marzeniem jest udział w zimowych IO i start w narciarstwie biegowym. Pita Taufatofua uczył się dyscypliny od podstaw. Średnia temperatura w jego kraju to 24-29 stopni, więc najczęściej musiał jeździć na nartorolkach. – Mam niedokończone sprawy z igrzyskami. Moim celem jest stanie się wszechstronnym sportowcem i sprawienie, aby ludzie patrząc na mnie myśleli: wow, nikt nie mógł tego dokonać, ale on to zrobił– zapowiadał.

Tak też się stało – w ostatnim momencie udało mu się zdobyć kwalifikację olimpijską i w 2018 roku w Pjongczangu ponownie był chorążym reprezentacji Tonga. Mimo mrozu i niskich temperatur ponownie zaprezentował się światu jedynie w ta'ovali. Jego „występ” skomentowało wówczas na Twitterze 45 mln osób.

Tokio 2020. Pita Taufatofua – kiedy wystąpi?

37-letni sportowiec pojechał także na igrzyska olimpijskie do Tokio. Jak zapowiadał przed wylotem, będą to ostatnie IO, w których bierze udział. – Wiem, że w Tokio z powodu pandemii będzie wiele ograniczeń i wyzwań, które sprawią, że będą to inne igrzyska niż do tej pory, ale najważniejsze jest to, że będę mógł w nich uczestniczyć – podkreślał.

W stolicy Japonii będzie rywalizował w taekwondo. Taufatofua starał się także o start w kajakarstwie, jednak ostatecznie nie uzyskał olimpijskiego minimum. Tongijczyk płynął turystycznym kajakiem wykorzystywanym na co dzień do przewożenia między wyspami starszych osób.

twitter

Start Taufatoufy będzie można oglądać we wtorek 27 lipca o godzinie 4:45 czasu polskiego. Jego rywalem będzie Rosjanin Vladislaw Larin.

Czytaj też:

Ceremonia otwarcia igrzysk już za nami. Tak prezentowali się Polacy