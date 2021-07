Polacy poza podium w wyścigu kolarskim Tokio 2020, Kwiatkowskiemu brakło sił. Kto zdobył medale?

Już w sobotę 24 lipca o świcie (czasu polskiego) odbył się wyścig kolarski ze startu wspólnego. Rywalizowali w nim Maciej Bodnar, Michał Kwiatkowski oraz Rafał Majka. Oprócz nich w tej rywalizacji udział wzięło wiele gwiazd – między innymi Alejandro Valverde, Taddej Pogacar, Tom Dumoulin czy bracia Yates.

Zacięta rywalizacja o ucieczkę

Na trasie liczącej 234 kilometry najlepiej z naszych reprezentantów wypadł Michał Kwiatkowski, który do samego końca liczył się w walce o podium. Podczas morderczego podjazdu Mikuni, zawodników, którzy uciekli, zaczęło doganiać kilku kolarzy wcześniej trzymających się nieco z tyłu. W tym wspomniany Dumoulin.

Przez chwilę wydawało się, że największą szansę na ostateczny triumf będzie miał Michael Woods, jednak po kilkunastu kilometrach prowadzenia opadł z sił. To było jednak jedno z wielu przetasowań na czele stawki. Niedługo potem urwali się McNulty i Carapaz. Grupa doganiająca nie chciała dopuścić, by do tej dwójki dołączył jeszcze ktoś – przy jednej z prób ucieczki zastopowany został między innymi Kwiatkowski.

Kwiatkowskiemu brakło energii. Kto zdobył medale?

Niestety Polak musiał odpuścić na ostatnich 10-15 kilometrach. W pewnym momencie po prostu brakło mu pary w nogach i znalazł się poza grupą pościgową. Utrzymali się w niej natomiast tacy kolarze jak Pogacar, Woods czy van Aert. Wydawało się, że prowadzącej dwójce już nic nie zagrozi i Carapaz zdobędzie złoto, a McNulty srebro. Ekwadorczyk osiągnął swój cel i z kilkudziesięcioma sekundami przewagi dojechał na metę jako pierwszy. Amerykanina wyprzedzono mniej więcej na cztery kilometry przed metą. Ostatecznie srebrny medal igrzysk olimpijskich trafił do van Aerta, brązowy natomiast do Pogacara.

Michał Kwiatkowski zakończył wyścig jako 11. Rafał Majka zajął 19. miejsce. Maciej Bodnar dotarł na metę w jednej z dalszych grup.