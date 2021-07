Hurkacz w kolejnej rundzie singla! Polak nie dał szans rywalowi

Hubert Hurkacz już w sobotę 24 lipca rozpoczął zmagania w Tokio, kiedy to razem z Łukaszem Kubotem rywalizował w deblu. Polacy przegrali z Janem-Lennardem Struffem i Alexandrem Zverevem z Niemiec, odpadając tym samym z turnieju. To jednak nie koniec Igrzysk Olimpijskich dla Hurkacza, który dzień później mierzył się w singlu z Luke Savillem. 24-letni tenisista początkowo miał grać z Martonem Fucsovicsem, ale Węgier wycofał się z imprezy.

Pewna wygrana w pierwszym secie

Początek spotkania należał do Australijczyka, który po trzech gemach prowadził 2:1. Polak w kolejnej odsłonie rywalizacji wykorzystał jednak swój dobry serwis i doprowadził do wyrównania. Mimo dobrej dyspozycji Saville'a Hurkaczowi udało się przełamać przeciwnika i objąć prowadzenie w gemach. Polak udanie serwował, dokładając punktowe zagrania returnem i lobem, co pomogło mu zapisywać kolejne gemy na swoją korzyść. Pierwszego seta 24-latek wygrał 6:2.

Kolejna partia była bardziej wyrównana, a Saville przy swoim serwisie wygrał pierwszego gema. Hurkacz odpowiedział dwoma asami serwisowymi, doprowadzając do wyrównania. Australijczyk nie składał jednak broni i za sprawą dobrego forhenda po raz kolejny objął prowadzenie.

Zawodnicy grali gem za gem aż do stanu 3:3. W kolejnym gemie Hurkaczowi udało się przełamać rywala i doprowadzić do stanu 4:3, a później do 5:3. Australijczyk był w stanie wygrać jeszcze jeden gem, ale to był szczyt jego możliwości. Hurkacz pokonał rywala 6:4, a w całym meczu 2:0 i zameldował się w drugiej rundzie turnieju olimpijskiego.

Czytaj też:

Tokio 2020. Sabalenka zdecydowanie za mocna. Magda Linette przegrała w pierwszej rundzie!