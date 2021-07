Tokio 2020. Siatkarze plażowi dobrze rozpoczęli turniej. Kantor i Łosiak ograli Japończyków

Nazwiska Bartosza Łosiaka i Piotra Kantora wymienia się nawet w kontekście walki o medale Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Polscy siatkarze plażowi w pierwszym meczu turniejowym udowodnili, że są dobrze przygotowani do imprezy. Biało-Czerwoni mierzyli się z japońskim duetem Gottsu – Katsuhiro Shiratori, którzy już w pierwszym secie musieli uznać wyższość rywali.

Dwa sety i zwycięstwo

Początek partii był wyrównany i przy stanie 7:6 wydawało się, że oba duety będą grał później punkt za punkt. Łosiak i Kantor zaczęli jednak systematycznie powiększać przewagę, doprowadzając do stanu 16:10. Bezpiecznego prowadzenia nie oddali aż do końca seta, który wygrali 21:15.

Drugi set początkowo również był wyrównany, a w pewnym momencie na tablicy wyników pojawił się rezultat 11:11. Polacy zaczęli później regularnie punktować, odbierając Japończykom szansę na odrobienie strat. Łosiak i Kantor wygrali do 14, a cały mecz 2:0 (21:15, 21:14). Nasi reprezentanci kolejny mecz zagrają już we wtorek 27 lipca, kiedy to zmierzą się z Juliusem Thole i Clemensem Wicklerem z Niemiec.

