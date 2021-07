Linette i Rosolska żegnają się z igrzyskami. Tenisistki przegrały w pierwszej rundzie

Polacy podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio mieli reprezentantów w turnieju deblowym zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Po pierwszej rundzie rywalizację zakończyli Łukasz Kubot i Hubert Hurkacz, którzy przegrali z Niemcami: Janem-Lennardem Struffem i Alexandrem Zverevem. Hurkacz szansę na rehabilitację wykorzystał już kolejnego dnia w singlu, kiedy to bez większych problemów pokonał Luke'a Saville'a.

Znacznie słabiej zaprezentowała się Magda Linette, która rywalizację w turnieju singlowym zakończyła już na pierwszej rundzie. Polka przegrała z Aryną Sabalenką, a kolejne spotkanie w Tokio przyszło jej rozgrywać kilka godzin później. Razem z Alicją Rosolską przystąpiła do turnieju deblowego, gdzie rywalkami Biało-Czerwonych były Bethanie Mattek-Sands i Jessica Pegula.

Pogrom w pierwszym secie

Faworytkami starcia były Amerykanki, co szybko potwierdziły na korcie. Mattek-Sands i Pegula wygrały cztery pierwsze gemy, skutecznie punktując słabości Polek i wykorzystując ich błędy. Biało-Czerwonym udało się wygrać dopiero w piątym gemie, kiedy to Linette dobrze serwowała i popisała się efektownym lobem.

Rywalki nie pozwoliły jednak Linette i Rosolskiej na odrobienie strat, wykorzystując ich niewymuszone błędy. Dwa kolejne gemy padły łupem Amerykanek, które wygrały pierwszego seta 6:1.

Amerykanki były za mocne

Polki ze znacznie lepszej strony prezentowały się w drugiej partii, kiedy to już w pierwszym gemie udało im się przełamać rywalki. Pierwsze gemy upływały pod znakiem przełamań i wyrównanej walki, aż do stanu 3:3. Później to Amerykanki zaczęły zyskiwać przewagę i odskoczyły na dwugemowe prowadzenie. W ostatnich akcjach meczu Mattek-Sands i Pegula ponownie były górą wygrywając 6:3, a całe spotkanie 2:0.

