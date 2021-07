Tokio 2020. Wielkie emocje w meczu Natalii Partyki. Zwrot akcji w ostatnim secie

Natalia Partyka do rywalizacji olimpijskiej przystąpiła w sobotę 24 lipca. Polka pewnie pokonała Australijkę Michelle Bromley 4:0, awansując tym samym do drugiej rundy. Tam przyszło jej mierzyć się z urodzoną w Kanadzie reprezentantką Egiptu, Diną Meshref.

Partyka żegna się z turniejem singlowym

Rywalka już w pierwszej partii wysoko postawiła poprzeczkę Partyce, wygrywając ją na przewagi (15:13). Polka w drugim secie doprowadziła do wyrównania, ale Meshref rozkręcała się z każdą akcją i zapisała na swoim koncie dwie kolejne partie. Przy stanie 3:1 dla Egipcjanki stało się jasne, że Partyka musi szybko wziąć się za odrabianie strat.

Polka wygrała kolejnego seta do 7, doprowadzając do rezultatu 3:2 dla Meshref. W szóstej partii wydawało się, że Partyka również będzie górą, ponieważ w pewnym momencie prowadziła już 9:3. Egipcjance udało się jednak odwrócić losy partii i wygrać 13:11, a cały mecz 4:2. Tym samym Polka odpadła z indywidualnej rywalizacji, chociaż to nie koniec jej zmagań olimpijskich. Już 1 sierpnia razem z innymi Biało-Czerwonymi zagra w turnieju drużynowym.

