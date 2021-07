Zdobył złoty medal w Tokio 2020 i jest podejrzewany o terroryzm. Szokujące doniesienia z Niemiec

Javad Foroughi to jeden z reprezentantów Iranu biorących udział w Tokio 2020. Co prawda uprawia on mało popularną dyscyplinę – chodzi o rywalizację strzelecką pistoletu pneumatycznego – ale 26 lipca zrobiło się o nim wyjątkowo głośno. Niestety nie ze względu na sportowe osiągnięcie.

„Bild” stawia sportowcowi z Iranu poważne zarzuty

Irańczykowi, który podczas tegorocznych igrzysk olimpijskich zdobył złoty medal w swojej konkurencji, niemiecki dziennik „Bild” postawił ogromne zarzuty. „Czy na tym złocie jest krew?” – zapytano w artykule. W dalszej części tekstu czytamy, że Foroughi to członek Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, który przez rząd Stanów Zjednoczonych wpisany jest na listę organizacji terrorystycznych.

Według irańskich mediów mistrz olimpijski pracował co najwyżej jako pielęgniarz w szpitalu IRGC w Teheranie, a nauczył się strzelać w piwnicy tejże placówki medycznej. Te wytłumaczenia nie są wystarczające dla niemieckich dziennikarzy. Przypomnieli oni wywiad sportowca z maja bieżącego roku, w którym opowiadał on o swoim pobycie w Syrii. Foroughi miał wyznać, że był wtedy na warcie i miał nawet szykować się do zbrojnego kontrataku jako członek wojsk dyktatora Assada.

MKOl nie ma wątpliwości co do Foroughiego

Kolejnym zarzutem wobec niego jest także to, że tuż po wywalczeniu złotego medalu zasalutował i podziękował Najwyższemu Przywódcy Islamskiej Republiki Iranu, Aliemu Chameneiemu, którego poglądy wzbudzają wielkie kontrowersje na całym świecie.

MKOl nie ma jednak wątpliwości co do Foroughiego, który według federacji został wybrany przez irański komitet olimpijski zgodnie z przepisami i nie może zostać zdyskwalifikowany jedynie za bycie wojskowym.

