Koszykarze, szpadzistki i Maja Włoszczowska. Oto terminarz Polaków na 27 lipca w Tokio 2020

Trwają XXXII Letnie Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Rozpoczęły się one 23 lipca, ale niestety jak dotąd nie były zbyt udane dla reprezentantów Polski. Czy w kolejnym dniu rywalizacji kibice dostaną więcej powodów do radości? O to muszą zadbać mięzy innymi nasi łucznicy, pływacy, kajakarze, czy też siatkarze plażowi.

Maja Włoszczowska i inni zapewnią kibicom rozrywkę

Oprócz wyżej wymienionych warto będzie śledzić również rywalizację kolarską. W wyścigu górskim wystąpi bowiem Maja Włoszczowska, dla której igrzyska w Tokio będą ostatnimi, w których weźmie udział – co sama zapowiadała od dłuższego czasu. Dużo emocji powinno być także w spotkaniu naszych koszykarzy, grających w odmianie 3x3. Biało-Czerwoni muszą wygrać z Belgią, aby nadal marzyć o medalach, które wróżyło im wielu ekspertów.

We wcześniejszych dniach kiepsko wypadły polskie szpadzistki, ale mówi się, że w rywalizacji drużynowej mają one większe szanse na duży sukces niż w zawodach indywidualnych. Potwierdzenie tego możemy dostać właśnie 27 lipca, kiedy odbędzie się ćwierćfinał Polska – Estonia.

Oto pełny terminarz występów Polaków w Tokio 2020 na 27 lipca

2:30 – łucznictwo, 1. runda (Sławomir Napłoszek)

2:50 – łucznictwo, 1. runda (Sylwia Zyzańska)

3:00 – szermierka, szpada kobiet drużynowo, ćwierćfinał Polska – Estonia (Aleksandra Jarecka, Martyna Jelińska, Renata Knapik Miazga, Ewa Trzebińska)

3:00 – taekwondo, kat. do 67 kg (Aleksandra Kowalczuk)

4:00 – judo, kat. do 63 kg, eliminacje (Agata Ozdoba-Błach)

4:35 – pływanie, 200 m stylem motylkowym, półfinał (Krzysztof Chmielewski)

5:00 – żeglarstwo, klasa Laser Radial, wyścigi 5-6 (Magdalena Kwaśna)

5:00 – żeglarstwo, klasa 49er, wyścigi 1-3 (Łukasz Przybytek, Paweł Kołodziński)

5:00 – żeglarstwo, klasa 49er FX, wyścigi 1-3 (Aleksandra Melzacka, Kinga Łoboda)

6:30 – boks, kat. do 69 kg, 1/8 finału (Karolina Koszewska)

7:00 – kajakarstwo górskie, K1, półfinał (Klaudia Zwolińska)

7:40 – koszykówka 3x3, Belgia – Polska

8:00 – kolarstwo górskie, cross-country (Maja Włoszczowska)

10:00 – siatkówka plażowa, Grzegorz Fijałek/Michał Bryl – Marco Grimalt, Esteban Grimalt (Chile)

13:00 – siatkówka plażowa, Piotr Kantor/Bartosz Łosiak – Julius Thole/Clemens Wickler (Niemcy)

13:15 – pływanie, 4x200 m stylem dowolnym (Kacper Majchrzak, Jakub Kraska, Kamil Sieradzki, Radosław Kawęcki)

Czytaj też:

Zdobył złoty medal w Tokio 2020 i jest podejrzewany o terroryzm. Szokujące doniesienia z Niemiec