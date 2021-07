Klaudia Zwolińska w czołówce finału. To najlepszy wynik Polaków w Tokio

Klaudia Zwolińska we wtorek 27 lipca awansowała do finału w kajakarstwie górskim. Polka dostała się do ścisłej czołówki z ostatniego, dziesiątego miejsca w półfinale. 22-latka straciła do liderki niemal sześć sekund i nie była upatrywana w gronie pretendentek do medalu.

Finał konkurencji odbył się tego samego dnia po godz. 9 czasu polskiego. Zwolińska zakończyła przejazd z czasem 106,98 s, co po startach pięciu z dziesięciu zawodniczek dawało jej drugie miejsce. Startujące po Polce faworytki nie zawiodły jednak oczekiwań, przez co 22-latka zaczęła spadać w klasyfikacji. Po złoto sięgnęła Niemka Ricarda Funk, druga była Maialen Chourraut z Hiszpanii, a trzecia reprezentująca Australię Jessica Fox.

Ostatecznie Zwolińska zajęła piąte miejsce w finale olimpijskim. Warto wspomnieć, że był to debiut 22-latki na igrzyskach. Wcześniej Polka zdobywała m.in. tytuły mistrzyni świata i mistrzyni Europy juniorek w konkurencji K-1. Z powodzeniem rywalizowała także w zawodach seniorskich, zdobywając brązowy medal drużynowych mistrzostw Europy seniorek. Jest też pierwszą reprezentantką Polski, której udało się wygrać zawody Pucharu Świata.

