Maja Włoszczowska daleko od dobrego wyniku. Medal igrzysk nie dla Polki

Maja Włoszczowska podczas wyścigu olimpijskiego zajęła dopiero 20. miejsce na 38. zgłoszonych zawodniczek. Polka faworytką tych igrzysk nie była, ale osiągniętego wyniku z pewnością nie można zaliczyć do udanych. Polka niestety na starcie została zablokowana w zatorze i nie mogła jechać tak jakby tego chciała. Trasa do pokonania wynosiła mniej więcej 20 km. Do pierwszego miejsca brakło ponad 9. minut.

W rozgrywanych zawodach pierwsze trzy miejsca zajęły zawodniczki ze Szwajcarii. Ze złotego medalu, z czasem 1:15:46 może cieszyć się Jolanda Neff. Druga była Sina Frei, a na najniższym stopniu podium stanęła Linda Indergand. Czwarta była Kata Blanka Vas z Węgier, która do miejsca medalowego straciła 50 sekund.

Włoszczowska startem w Tokio zakończyła swoją przygodę z igrzyskami i nie zobaczymy jej za trzy lata na starcie w Paryżu. Nasza kolarka górska ma swoim dorobku dwa srebrne medale Igrzysk Olimpijskich zdobytych w Pekinie 2008 oraz Rio de Janeiro 2016. Polka jest również mistrzynią świata z roku 2010.

