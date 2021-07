Tokio 2020. Kolejna wygrana polskich siatkarzy. Tym razem pokonali Chilijczyków

Michał Bryl i Grzegorz Fijałek swoje zmagania olimpijskie rozpoczęli 25 lipca od starcia z Mohamedem Abichą i Zouheirem Elgraouim. Polacy pokonali Marokańczyków w dwóch setach, wygrywając kolejno do 17 i 11. W kolejnym starciu przyszło im mierzyć się z braćmi Estebanem i Marcosem Grimalt.

Wygrana i pewny awans

Pierwszy set padł łupem Biało-Czerwonych, którzy wygrali 21:17. Początek drugiej partii był bardzo wyrównany, a po kilku akcjach było 3:3. Polakom udało się jednak odskoczyć na dwupunktowe prowadzenie. Chilijczycy nie zamierzali jednak składać broni i ponownie odrobili straty, doprowadzając do stanu 10:10.

Bryl i Fijałek grali jednak coraz lepiej i budowali przewagę. W pewnym momencie prowadzili już 17:14, jednak pozwolili rywalom na stopniowe odrabianie strat. Ostatecznie jednak grę nerwów w końcówce spotkania wygrali Polacy, którzy wygrali do 18, a całe spotkanie 2:0 (21:17, 21:18). Druga wygrana w turnieju, ponownie bez straty seta, daje im już pewny awans do 1/8 finału. Ostatnie spotkanie w grupie rozegrają w piątek 30 lipca, kiedy to zmierzą się z Brazylijczykami.

Czytaj też:

Maja Włoszczowska daleko od dobrego wyniku. Medal igrzysk nie dla Polki