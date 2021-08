Tokio 2020. Piotr Lisek faworytem do medalu. Przypominamy sukcesy Polaka

Piotr Lisek urodził się 1992 roku w Dusznikach na Wielkopolsce. Jest zawodnikiem specjalizującym się w skoku o tyczce. Swoje pierwsze kroki stawiał w klubie Olimpia Poznań. Od 2012 roku prezentuje barwy OSOT Szczecin. Jego trenerem jest Marcin Szczepański. W 2019 roku został odznaczony Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

Piotr Lisek mieszka w Szczecinie ze swoją żoną Aleksandrą, która kiedyś też skała o tyczce. Pasją do sportu zaraziła go jego mama, Beata.

Sukcesy i osiągnięcia.

Lisek swój pierwszy medal zdobył w 2009 roku na ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży. Udało mu się wtedy zdobyć brąz. Jego największy jak do tej pory sukces to złoto w Halowych Mistrzostwach Europy 2017 rozgrywanych w Belgradzie. Dwa lata później na ME w Europie zajął drugie miejsce, ustępując tylko swojemu rodakowi – Pawłowi Wojciechowskiemu.

29-latek może również pochwalić się dwoma brązowymi medalami na mistrzostwach świata zdobywanych w Pekinie i Dausze, odpowiednio w 2015 i 2019 roku. Na mistrzostwach świata w Londynie 2017 uzyskał srebrny medal. Pokonał go, skacząc sześć centymetrów wyżej Amerykanin Sam Hendricks. Na igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro zajął czwarte miejsce. Jego rekordem życiowym oraz rekordem Polski jest skok na 6,02 metra, który osiągnął w 2019 roku.

Polak znajduje się w gronie faworytów do zdobycia medalu. Zmagania panów rozpoczną się od kwalifikacji 31 lipca. Finał zaplanowano na trzeciego sierpnia.

