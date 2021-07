Hurkacz wyjaśnił powody sensacyjnej porażki w Tokio 2020. „Nie miałem energii, odcinało mnie”

27 lipca na kort znów wyszedł Hubert Hurkacz. Niestety rozegrał fatalne spotkanie, choć eksperci byli zgodni – to jego zwycięstwa w starciu z Brytyjczykiem powinniśmy oczekiwać. Nasz tenisista przegrał jednak w kiepskim stylu i nieoczekiwanie pożegnał się z igrzyskami olimpijskimi. Po meczu wyjaśnił, dlaczego zagrał tak słabo.

Problemy żołądkowe przeszkodził Hurkaczowi

Jak się okazuje, powodem takiego stanu rzeczy były kłopoty zdrowotne. Wrocławianin wyjaśnił to podczas pomeczowego spotkania z dziennikarzami. – Nie zagrałem na sto procent moich możliwości. Wiedziałem, że muszę skracać wymiany i grać agresywniej, bo nie mogłem wdawać się w długie wymiany – cytował go portal sport.onet.pl.

– Byłem trochę zatruty i nie miałem tej energii, co zazwyczaj. Musiałem przez to skupić się na szybszym rozwiązywaniu akcji, bo po długich wymianach czułem, że mnie odcinało – wyznał Hurkacz. – To się zaczęło od przyjazdu. Od początku nie znosiłem najlepiej jedzenia, jakie jest tu serwowane. A jeszcze dzisiaj rano było gorzej – czytamy jego wypowiedzi na sport.pl.

Po odpadnięciu Hurkacza z rywalizacji indywidualnej, w Tokio 2020 mamy szansę na medal wyłącznie w mikście. Iga Świątek i Łukasz Kubot zagrają z Paulą Badosą oraz Pablo Carreno-Bustą.

