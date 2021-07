Belka złożył gratulacje. Wzmianka o „klątwie Sasina” i „wsparciu” Dudy

Polska czwórka podwójna kobiet wywalczyła w Tokio 2020 srebro. Medal olimpijski zdobyła osada wioślarska w składzie: Agnieszka Kobus-Zawojska, Maria Sajdak, Marta Wieliczko i Katarzyna Zillmann. Złoto zdobyły Chiny, a brąz przypadł reprezentantkom Australii. Drugie miejsce podczas zawodów to pierwsze podium polskich sportowców podczas Igrzysk Olimpijskich w Japonii.

Marek Belka o medalu olimpijskim Agnieszki Kobus-Zawojskiej, Marii Sajdak, Marty Wieliczko i Katarzyny Zillmann

Po sukcesie wioślarki otrzymały wiele gratulacji. Złożył je też Marek Belka, który uderzył w wicepremiera i ministra aktywów państwowych oraz prezydenta. „Gratulacje dla naszych srebrnych wioślarek. Nasi wszyscy olimpijczycy są zwyczajnie ludźmi i należy im się szacunek za walkę, a nie tylko zwycięstwa. „Klątwy Sasina” i „wsparcia” Dudy lepiej w to nie mieszajmy” – napisał były premier.

Polscy sportowcy długo nie mogli zdobyć medalu olimpijskiego. Kobus-Zawojska, która zdobyła srebro, zaapelowała w tej sprawie do kibiców. – Mam nadzieję, że nasz medal złamał tę złą passę Polaków i proszę was, nie hejtujcie tych sportowców. Samo bycie tutaj to coś wielkiego. Mam nadzieję, że my dodamy teraz otuchy wszystkim kolejnym startującym zawodnikom – mówiła wioślarka.

Tokio 2020. Andrzej Duda przyniósł polskim sportowcom pecha?

Sprawa „wsparcia” Andrzeja Dudy dotyczy rzekomego pecha, jakiego głowa państwa miała przynosić polskim olimpijczykom. Prezydent udał się do stolicy Japonii na ceremonię otwarcia Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020. Głowa państwa pojawiła się na trybunach w meczach kadry koszykówki 3x3 z Łotwą, polskich deblistów Huberta Hurkacza i Łukasza Kubota, a także polskich siatkarzy przeciwko Iranowi. Potyczki Polaków zakończyły się porażkami.

