Polskie wioślarki pozdrowiły partnerów i partnerki. Zillmann wsparła środowisko LGBT

Reprezentantki Polski zdobyły 28 lipca srebrny medal igrzysk olimpijskich w wyścigu czwórek podwójnych kobiet. To pierwszy krążek zdobyty przez naszą kadrę na zawodach w Tokio. Pełne szczęścia zawodniczki udzieliły wywiadu transmitowanego na TVP, w którym podczas podziękowań Katarzyna Zillmann zwróciła się również do swojej partnerki.

„Dziękujemy wszystkim kibicom, mężom, rodzinom i dziewczynom”

Podczas wywiadu reprezentantki Polski wypowiedziały się na temat tego, z czym musiały mierzyć się podczas wyścigu. Dodatkowo zwróciły się w stronę swojego trenera Jakuba Urbana, który przygotowywał je do tego startu. Agnieszka Kobus-Zawojska wystosowała też do kibiców apel. – Mam nadzieję, że nasz medal złamał tę złą passę Polaków i proszę was, nie hejtujcie tych sportowców – powiedziała zawodniczka.

Pod koniec wywiadu zapanował lekki chaos, ponieważ wioślarki zaczęły wspólnie mówić do mikrofonu. – Dziękujemy wszystkim kibicom, mężom, rodzinom, znajomym, którzy dzisiaj wstali i są z nami – powiedziała rozemocjonowana Maria Sajdak. Wtedy mikrofon przejęła Katarzyna Zillmann dodając do wypowiedzi, że dziękuje również dziewczynom, czym wsparła środowisko LGBT. Poniżej prezentujemy cały wywiad z wicemistrzyniami olimpijskimi.

