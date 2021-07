Którzy Polacy wystąpią na igrzyskach olimpijskich w czwartek 29 lipca? Oto terminarz

28 lipca wreszcie przyniósł Polakom sukcesy w tegorocznych igrzyskach olimpijskich w Japonii. Najbardziej mogły cieszyć się nasze wioślarki, które zdobyły srebrny medal. Czy Biało-Czerwoni podtrzymają dobrą passę także w kolejnym dniu? 29 lipca nie powinniśmy jednak liczyć na zdobycie żadnego krążka, ze względu na to, że nasi sportowcy będą rywalizowali głównie we wcześniejszych etapach zawodów.

Naturalnie największą uwagę skupią nasi tenisiści. Iga Świątek i Łukasz Kubot, którzy grają w mikście, wystąpią w ¼ finału. Ich przeciwnikami będą przedstawiciele Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego – Jelena Wiesnina i Asłan Karacjew.

Oprócz nich w swoich konkurencjach wystąpią też pływacy, strzelcy sportowi, żeglarze, judoczka, a nawet golfista.

Pełna rozpiska występów Polaków w Tokio 2020 na czwartek 29 lipca

0:30 – golf 1. runda – Adrian Meronk

1:50 – wioślarstwo – finał B dwójki wagi lekkiej – Kowalski/Mikołajczewski

2:00 – cd. eliminacji w trapie – Sandra Bernal, finał 7:30

2:00 – eliminacje pistoletu 25 m – Klaudia Breś

4:04 – 1/2 200 m stylem motylkowym - Radosław Kawęcki

ok. 4:20 – judo do 78 kg – Beata Pacut vs Mazouz, potem ew. o 5:00, 6:30, 10:30 i 11:20

5:00 – żagle – Laser 7-8 – Magdalena Kwaśna

5:00 – żagle – RS:X K 10-12 – Zofia Klepacka

5:00 – żagle – 470 3-4 – Skrzypulec/Ogar

6:50 – łucznictwo 1/32 – Sylwia Zyzańska vs Boari

7:15 – żagle – RS:X M 10-12 – Piotr Myszka

10:30 – łucznictwo 1/32 – Sławomir Napłoszek vs Wijler

12:55 – eliminacje 100 m stylem motylkowym – Jakub Majerski, Paweł Korzeniowski

13:15 – eliminacje 200 m stylem grzbietowym – Laura Bernat

13:20 – elimiacje mieszanej sztafety 4x100 zmiennym – Polska

ok. 14:00 – mikst tenisowy Świątek/Hurkacz vs Wiesnina/Karacew

