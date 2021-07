Tokio 2020. Pech Beaty Pacut. Mistrzyni Europy nie powalczy o medal

Beata Pacut do Tokio pojechała jako mistrzyni Europy w judo w kategorii do 78 kg. Polka w swoim debiucie olimpijskim pokonała reprezentującą Gabon Sarah-Myriam Mazouz, co nie było dużą niespodzianką. Niespełna 26-letnia zawodniczka była faworytką tego pojedynku, a swoją wyższość sportową udowodniła na macie.

Walka z faworytką

Jeszcze przed pierwszą walką było wiadomo, że Pacut nie ma łatwej drogi do medalu olimpijskiego. W 1/8 finału Polce przyszło mierzyć się z Shori Hamadą. Mistrzyni i wicemistrzyni świata jest wymieniana jako jedna z faworytek do złotego medalu olimpijskiego, a swoje aspiracje udowodniła podczas walki z Pacut.

Japonka wykorzystała swoje doświadczenie i ponad trzech minutach starcia pokonała Polkę przez ippon. Tym samym Pacut żegna się z turniejem olimpijskim, chociaż przy korzystniejszym losowaniu miałaby realne szanse na walkę o wysoką lokatą. „Nasza reprezentantka zakończyła debiut olimpijski, ale Beata nie raz pokazała, że może zdobywać medale na najważniejszych imprezach. Przed nią jeszcze wiele sukcesów” – skomentował Polski Związek Judo na Twitterze.

