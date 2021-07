„Gramy w to całą drużyną. Jest dużo śmiechu”. Jak polscy siatkarze spędzają wolny czas w Tokio?

Tegoroczna impreza sportowa zorganizowana w Tokio jest wyjątkowa ze względu na szalejącą w Japonii pandemię koronawirusa. W związku z tym wszyscy sportowcy muszą przestrzegać wielu ostrych restrykcji. To ogranicza im także możliwości dotyczące spędzania wolnego czasu. Podopieczni Vitala Heynena znaleźli jednak sposób na skuteczne zabijanie go – furorę wśród nich zrobiła gra „Among us”.

O co chodzi w „Among us”?

Na czym ona polega? Gracze znajdujący się na jednym serwerze sterują postaciami umieszczonymi na statku i muszą wykonywać różne zadania. Jedni są członkami zwykłej załogi, a inni ich przeciwnikami, to znaczy sabotażystami. Pierwsi wygrywają, kiedy uratują statek i wyeliminują z gry rywali. Drudzy triumfują, gdy zniszczą kluczowe części statku lub usuną część właściwej załogi.

– Gramy w to praktycznie całą drużyną. W czasie rozgrywki jest dużo śmiechu i słów, które musielibyście wypikać – śmiał się Mateusz Bieniek w rozmowie z dziennikarzem portalu sportowefakty.wp.pl.

Znakomity pomysł na integrację

– To fajny sposób, żeby zacieśniać więzi, a w sporcie drużynowym więzi są bardzo ważne. Okej, na boisku gramy razem, a tu jeden próbuje oszukać drugiego, ale tak samo jest na każdym naszym treningu. Atakując, musisz oszukać kolegę, który blokuje. Blokując, chcesz przechytrzyć atakującego – powiedział Jakub Kochanowski. – Nawet jak w czasie gry jeden drugiemu podpadnie, to potem nie plujemy sobie do kawy na śniadaniu – uzupełnił Fabian Drzyzga.

Kibice nie powinni się jednak martwić, że siatkarze spędzają przy grze zbyt dużo czasu. Jeden z nich zdradził, że „Among us” poświęcają około godziny dziennie, a poza tym skrupulatnie wykonują swoje obowiązki, aby jak najlepiej przygotowywać się do kolejnych meczów. Najbliższe spotkanie Biało-Czerwonych odbędzie się w piątek 30 lipca o godzinie 7:20. Podopieczni trenera Heynena zmierzą się z Japończykami.

