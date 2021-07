Tokio 2020. Polscy siatkarze pokazali charakter i wygrali z Japonią. Mamy awans do ćwierćfinału!

Mecz z Japonią był ważny dla polskich siatkarzy nie tylko ze względów prestiżowych, skoro grali z organizatorami igrzysk. Zespół ten zajmował drugie miejsce w naszej grupie i mimo specyficznego stylu gry jawił się jako najtrudniejszy z przeciwników.

Tokio 2020. Polska - Japonia- jaki wynik?

Eksperci zapowiadali, że Japończycy to drużyna, która świetnie broni i rzeczywiście parę razy sprawili w ten sposób problemy podopiecznym Vitala Heynena. Były takie momenty i w pierwszym, i w drugim secie, kiedy nawet po trzy razy z rzędu odpierali nasze ataki i kontrowali. Na szczęście nasi siatkarze byli dziś w dobrej formie. Dobrze atakował przede wszystkim Wilfredo Leon, którego skuteczność w pewnej chwili wynosiła ponad 70 proc.

W drugim secie potrafili zabłysnąć też inni Biało-Czerwoni. Kochanowskiemu udało się przełamać blok, Nowakowski posłał as serwisowy, nieźle w ofensywie radził sobie Kurek. Później Polacy jakby nieco się rozluźnili, przez co sześć punków przewagi stopniało do zaledwie dwóch. Na szczęście podopieczni Heynena potrafili się spiąć w tym ważnym momencie. Kluczowy okazał się Śliwka, który w końcówce drugiego seta zdobył kilka „oczek”. Tę partię wygraliśmy do 21.

Tokio 2020. Polska - Japonia - kto wygrał?

Kolejna część spotkania nie była tak udana dla naszych siatkarzy, którym z czasem zaczęło nieco brakować skuteczności. Zawodnikom Heynena udało się przełamać i zwyciężyć również w trzecim secie, co zakończyło cały mecz (3:0). Kluczowy moment? Wilfredo Leon zdobył 20 punkt za sprawą asa serwisowego, co dało remis. Następnie co prawda Bieniek nie trafił w pole, ale po kolejnej akcji Polacy wyszli na minimalne prowadzenie i nie oddali go już do końca spotkania.

Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Polaków 3:0. Tym samym biało-czerwoni mogą być już pewni awansu do ćwierćfinału!

