Polska sztafeta zawalczy o medal. Niecodzienny skład finałowych zawodów

W piątek 30 lipca cała Polska zwróciła swoje oczy na cztery biało-czerwone nazwiska. Iga Baumgart-Witan, Małgorzata Hołub-Kowalik, Dariusz Kowaluk i Kajetan Duszyński pobili bowiem rekord Europy (3:10.44) w sztafecie mieszanej na 4x400 metrów. To wspaniały wynik, który daje Polakom dużą szansę nawet na medal.

Rekord Europy przetrwa 24 godziny?

Rekord Europy to wspaniałe osiągnięcie dla polskiej sztafety, ale Małgorzata Hołub-Kowalik twierdzi, że to nie ostatnie słowo jej drużyny. – Rekord Europy brzmi dumnie. Chciałam powiedzieć, że on będzie tylko 24 godziny, bo jutro, mogą państwo mi wierzyć, będzie taki ogień, że ja boję się myśleć – powiedziała pewna siebie biegaczka.

W biegu finałowym wystąpi aż dziewięć drużyn, ponieważ wcześniej zdyskwalifikowana amerykańska sztafeta, została po odwołaniu przywrócona do konkursu. Natomiast niemiecka drużyna, powołana na miejsce tej z USA nie została w wyniku zmian z zawodów usunięta.

O której rozpocznie się bieg?

Biało-Czerwoni zawalczą o olimpijskie medale 31 lipca o godzinie 14:35. Bieg będzie można oglądać na antenie TVP Sport i Eurosport 1.

