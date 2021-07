Złoci medaliści przemówili po zwycięstwie. „To do nas nie dociera”

Biało-Czerwona sztafeta mieszana 4x400 metrów nie zawiodła oczekiwań kibiców zarówno w kwalifikacjach, jak i biegu finałowym. Najpierw Polacy w składzie: Iga Baumgart-Witan, Małgorzata Hołub-Kowalik, Dariusz Kowaluk i Kajetan Duszyński pobili rekord Europy. Nasi reprezentanci z czasem 3 minuty 10 sekund i 44 setne wygrali swój bieg i w pięknym stylu awansowali do finału. Tam trenerzy naszych biegaczy dokonali trzech zmian i ostatecznie na tartanie zaprezentowali się Karol Zalewski, Natalia Kaczmarek, Justyna Święty-Ersetic i Kajetan Duszyński.

Wywiad z mistrzami olimpijskimi

Uśmiechnięci mistrzowie olimpijscy udzielili wywiadu telewizji Eurosport. – To wszystko do nas nie dociera – powiedziała Justyna Święty-Ersetic. – Nie byliśmy faworytami, nie spodziewałam się tego, ale mamy złoty medal i to jest coś wspaniałego – dodała lekkoatletka. Święty opowiedziała też anegdotę, dotyczącą... cieniu do powiek. Zawodniczka zapytała się rano Małgorzaty Hołub-Kowalik czy może użyć srebrnego cienia do powiek. Ta według relacji zaprzeczyła i kazała użyć złotego.

Kajetan Duszyński opowiedział, jak to jest wygrać złoty medal olimpijski. – Zdecydowanie jest to dla mnie uczucie nieznane – powiedział zawodnik. Przyznał się też, że to on krzyczał najgłośniej po zapewnieniu sobie zwycięstwa – Ta radość to uwolnione 11 lat skumulowanej radości – stwierdził olimpijczyk.

