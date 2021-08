Tokio 2020. Chwile, których nie zapomnimy. Polacy odebrali złote medale olimpijskie, jest wideo

31 lipca 2021 roku to data, która na zawsze zapisała się w historii polskiego sportu. Tego dnia nasi biegacze osiągnęli gigantyczny sukces – zdobyli złote medale olimpijskie w mieszanej sztafecie. Na 4x400 metrów biegli w składzie: Karol Zalewski, Natalia Kaczmarek, Justyna Święty-Ersetic, Kajetan Duszyński. Wcześniej awans do finału zapewnili nam też: Dariusz Kowaluk, Iga Baumgart-Witan i Małgorzata Hołub-Kowalik.

Wielki sukces Polaków w sztafecie 4x400 metrów

Mimo aż trzech roszad w składzie naszej sztafety, Polacy nie zawiedli i pobiegli nawet lepiej, niż pierwotnie się spodziewano. Na mecie zameldowali się z wynikiem 3:10:44, dzięki czemu zdobyli złoty krążek, a do tego pobili rekord Europy i olimpijski.

Wczesnym rankiem 1 sierpnia nasi reprezentanci odebrali już złote medale, a na stadionie w Tokio wybrzmiał „Mazurek Dąbrowskiego”. Wszyscy byli tym wydarzeniem niezwykle rozemocjonowani. – Po zejściu z podium chwyciłem za medal i nie chcę go puszczać, aby uwierzyć w to, co się stało – powiedział po ceremonii dekoracji Karol Zalewski na antenie TVP Sport. – To coś magicznego. To uczucie nie do opisania – podsumował Kajetan Duszyński.

Polacy odebrali złote medale. Zobacz wideo

Poniżej można obejrzeć nagranie z ceremonii odebrania medali, którą transmitowano na jednym z kanałów Eurosportu.

twitterCzytaj też:

Karol Zalewski odpuścił indywidualny bieg na 400 metrów. Wiemy, dlaczego podjął taką decyzję