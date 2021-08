Polscy siatkarze poznali rywali, z którymi zmierzą się w ćwierćfinale. Kiedy odbędzie się ten mecz?

Podopieczni Vitala Heynena rozegrali już ostatni mecz fazy grupowej w igrzyskach olimpijskich. W nocy z 31 lipca na 1 sierpnia o godzinie 2:00 czasu polskiego Biało-Czerwoni zmierzyli się z Kanadą. Było to dla nich stosunkowo łatwe starcie. Kanadyjczycy nawiązali równą walkę tylko w jednym secie, a i tak nie udało im się go wygrać. Polacy zwyciężyli 3:0 (25:15, 25:21, 25:16).

Z kim Polacy zagrają w ćwierćfinale?

Tym samym nasi reprezentanci wywalczyli awans do ćwierćfinału, w którym zmierzą się z Francją. Zespół ten rywalizował w grupie B między innymi z Brazylią. To właśnie z Canarinhos grali swój ostatni mecz i przegrali go 2:3. Zespół ten dużo gorzej radził sobie w grupie B, niż Polska. Trójkolorowi tracili punkty między innymi z Argentyną czy USA, podczas gdy podopieczni Heynena zaliczyli tylko jedną wpadkę – z Iranem, na starcie rozgrywek.

Oczywiście nie oznacza to, że Polaków czeka łatwy mecz. Zwłaszcza że w poprzednich igrzyskach ćwierćfinał był barierą, której nasza reprezentacja nie potrafiła pokonać. Tym razem jednak wydaje się, że nasz zespół jest zdecydowanie mocniejszy niż przed laty, dlatego awans do półfinału jawi się jak obowiązek.

Kiedy mecz Polski z Francją?

Wiadomo już także, kiedy i o której godzinie odbędzie się mecz Biało-Czerwonych z Kanadą. Rozpocznie się on 3 sierpnia o 14:30 czasu polskiego. Wszystkie spotkania Polaków transmitowane są na antenach TVP 1 lub TVP Sport.

Czytaj też:

Tokio 2020. Chwile, których nie zapomnimy. Polacy odebrali złote medale olimpijskie, jest wideo