Tokio 2020. Co to było?! Włoch oszalał po niesamowitym konkursie w skoku wzwyż. Jest nagranie

1 sierpnia odbył się finał w skoku wzwyż mężczyzn, a tuż po nim byliśmy świadkami scen, jakich nie oglądamy na co dzień w zawodach sportowych.

Dwa złote medal w skoku wzwyż

Konkurs ten był wyjątkowy, ponieważ ostatecznie złoty medal trafił do… Dwóch zawodników. To niecodzienna sytuacja, która wynikła z faktu, że zarówno Mutaz Essa Barshim z Kataru jak i Gianmarco Tamberi z Włoch uzyskali identyczne wyniki w swoich najlepszych skokach. Obaj sportowcy zaliczali wszystkie próby od 2,17 do 2,37 metra, a nie byli w stanie przebić poziomu 2,39 metra.

W efekcie po wykonaniu wszystkich prób mieli do wyboru dogrywkę albo podzielenie się najwyższym miejscem na podium. Podczas transmisji mogliśmy zobaczyć, jak sportowcy dyskutują na ten temat i szybko dogadują się na „zwycięski remis”. Barshim oraz Tamberi padli sobie w ramiona, a następnie ten drugi dosłownie oszalał z radości.

Tamberi wpadł w amok

Trudno opisać słowami to, co robił zawodnik z Italii. Skakał, krzyczał, biegał, ściskał innych sportowców, tarzał się po ziemi, płakał… Mimo że Tamberi kilka razy triumfował w lekkoatletycznych mistrzostwach świata, złoty medal igrzysk olimpijskich to jego największy triumf w karierze.

Scenę niesamowitej radości Włocha można obejrzeć poniżej:

