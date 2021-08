Tokio 2020. Mecz Polski z Francją został przełożony. Vital Heynen będzie wściekły

Wiadomo już, że w ćwierćfinale – który od lat był dla naszych siatkarzy nie do przejścia – reprezentacja Polski zagra z Francją. Pierwotnie starcie to zaplanowano na 3 sierpnia na godzinę 2:00 naszego czasu. Wieczorem 1 sierpnia okazało się jednak, że z Trójkolorowymi zmierzymy się o innej porze. Z tego faktu zapewne ucieszą się kibice, ale niekoniecznie trener Vital Heynen.

Mecz Polski z Francją został przełożony

Ostatecznie organizatorzy igrzysk poinformowali, że mecz Polska-Francja zostanie rozegrany o 14:30 czasu polskiego, czyli 21:30 japońskiego. Na taki scenariusz Biało-Czerwoni nie byli jednak przygotowani. To dla nich zła wiadomość. – W każdym dokumencie jest zapisane, że gramy o 9:00 (czasu japońskiego) i właśnie na to jesteśmy gotowi – mówił Heynen na łamach sport.pl. – Naszym największym atutem staje się umiejętność grania o tej porze. Poważnie, trzy najlepsze treningi z ostatnich trzech miesięcy to te, które mieliśmy właśnie o 9:00 – opowiadał.

Z jednej strony więc Polacy dostali dodatkowe kilka godzin na regenerację. Z drugiej rzeczywiście do igrzysk przygotowywali się tak, aby być w najlepszej dyspozycji właśnie w godzinach przedpołudniowych.

Z kim Polska może zagrać w półfinale?

Oprócz zmiany terminu mecz z Francją dowiedzieliśmy się także, z kim nasi siatkarze mogliby zagrać, gdyby awansowali do półfinału. Jeśli tak się stanie, trafimy na kogoś z pary Włochy-Argentyna. Z tymi pierwszymi mierzyliśmy się już w fazie grupowej i wygraliśmy 3:0.

