Tokio 2020. Rosjanin rzucił wulgaryzmem do polskiego dziennikarza. Spiridonowa bolał awans Polaków

Biało-Czerwoni zwycięstwem 3:0 nad Kanadą przypieczętowali triumf w grupie na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Sukces Biało-Czerwonych skomentował na Instagramie dziennikarz Polsatu Jerzy Mielewski. „Grupa wygrana!!” – napisał, zamieszczając zdjęcie naszych reprezentantów z Michałem Kubiakiem i Bartoszem Kurkiem na pierwszym planie.

Post polskiego dziennikarza wulgarnie skomentował Aleksiej Spiridonow, były zawodnik reprezentacji Rosji, znany z niechęci do Polaków. „Kur**” – napisał po polsku.

Skandalista Spiridonow

Kontrowersyjny Rosjanin ma na koncie wiele podobnych skandali. W 2019 roku obrażał obecnego kapitana Biało-Czerwonych Michała Kubiaka. Głośno o jego wybrykach było w trakcie Mistrzostw Świata w Polsce w 2014 roku, gdy jeszcze był w kadrze. Rosjanin udawał podczas meczu, że strzela do publiczności. W wywiadach mówił, że „Polska to zgniły naród i nie zasłużyła na finał MŚ”. Spiridonow wywołał też aferę, gdy opluł ówczesnego posła PiS Marka Matuszewskiego, który kibicował Polakom w meczu z Rosją.

Polska zagra z Francją w ćwierćfinale IO

Reprezentanci Polski, w przeciwieństwie do przebrzmiałej gwiazdy rosyjskiej siatkówki, kontynuują walkę o olimpijski medal. W ćwierćfinale – który od lat był dla naszych siatkarzy nie do przejścia – reprezentacja Polski zagra z Francją. Pierwotnie starcie to zaplanowano na 3 sierpnia na godzinę 2:00 naszego czasu. Wieczorem 1 sierpnia okazało się jednak, że z Trójkolorowymi zmierzymy się o innej porze – mecz Polska-Francja zostanie rozegrany o 14:30 czasu polskiego.

