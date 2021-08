Lekkoatleci włączeni do kadry piłkarzy ręcznych? Szwedzi obeszli pandemiczne restrykcje

Daniel Stahl i Simon Pettersson dopingowali swoich szczypiornistów z wysokości trybun. Żeby do tego doszło, musieli zostać oficjalnie włączeni do kadry piłkarzy ręcznych. Szwedzi pokonali mistrzów świata i awansowali do ćwierćfinału.