Tokio 2020. Joanna Linkiewicz poza finałem igrzysk

Joanna Linkiewicz swoje zmagania olimpijskie rozpoczęła w sobotę 31 lipca, kiedy to pobiegła w eliminacjach. Polka z czasem 54,93 sekundy zajęła czwarte miejsce w serii, a dziesiąte w całej stawce. To dawało jej awans do półfinału, który przeprowadzono 2 sierpnia.

Zawodniczkom w walce o olimpijski finał przyszło rywalizować w silnych opadach deszczu. W trudnych warunkach atmosferycznych najlepiej poradziła sobie Sydney McLaughlin. Linkiewicz z czasem 55,67 zajęła piąte miejsce i pożegnała się z marzeniami o występ w finale. Ten zaplanowano na środę 4 sierpnia.

Osiągnięcia Linkiewicz

Przypomnijmy, Joanna Linkiewicz ma w swoim dorobku wicemistrzostwo Europy oraz medale halowych mistrzostw świata i Europy w sztafecie 4 x 400 metrów. 31-letnia dzisiaj zawodniczka z powodzeniem startowała również w zawodach krajowych, sięgając po tytuły mistrzyni Polski.

Podczas poprzednich igrzysk olimpijskich Linkiewicz również startowała w biegu 400 metrów przez płotki, ale podobnie jak w Japonii, nie udało jej się awansować do finału. Polka w półfinale zajęła wówczas 10. miejsce.

Czytaj też:

Tokio 2020. Inne biegaczki by się poddały, ona wstała i zrobiła coś niesamowitego. Jest nagranie