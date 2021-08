Natalia Kaczmarek ze spokojnym awansem. W środę powalczy o finał biegu na 400 metrów

Natalia Kaczmarek podchodzi już do każdych zmagań jako mistrzyni olimpijska. Przypomnijmy, Polka sięgnęła po złoty krążek wraz ze sztafetą mieszaną 4x400 metrów, bijąc przy okazji rekord Europy i olimpijski. Po wtorkowym biegu zawodniczka stwierdziła, że rezerwy jeśli chodzi o moc jeszcze ma.

Natalia Kaczmarek pobiegnie w półfinale

Natalia Kaczmarek dobrze wystartowała i trzymała równe tempo przez 3/4 dystansu. Na ostatnich 100 metrach była trzecia, ale bez najmniejszego problemu wyprzedziła drugą do tej pory Meksykankę i awansowała do półfinału z pozycji numer dwa. – Było widać już w sztafecie, że ta moc jest. Moim zadaniem było wejść do półfinału i tak się stało – powiedziała złota medalistka olimpijska. – Staram się nie myśleć o tym złotym medalu, bo mam jeszcze starty indywidualne i mamy jeszcze szanse na medal w sztafecie damskiej – dodała Kaczmarek.

Półfinał biegu na 400 metrów kobiet odbędzie się w środę 4 sierpnia około godziny 12:30.

