Wywiad z wicemistrzyniami olimpijskimi Nają i Puławską. „Teraz to niech młoda mówi”

Karolina Naja i Anna Puławska zdobyły srebrny medal igrzysk olimpijskich w kajakarskiej konkurencji K2 na 500 metrów. Biało-Czerwone rewelacyjnie rozpoczęły wyścig, wyszły na drugą pozycję i zdołały ją utrzymać do samego końca wyścigu, mimo że przeciwniczki deptały im po piętach. Zawodniczki udzieliły wywiadu w TVP, w którym opisały swoje odczucia związane z odniesionym sukcesem.

Wywiad ze srebrnymi medalistkami

- Proszę Ania, ja już mówiłam. Mam wywalczone dwa medale już, także teraz niech młoda mówi – powiedziała na początku rozbawiona Karolina Naja, gdy dziennikarka poprosiła o komentarz do wyścigu. – Na razie w to nie wierzę. Był to na pewno bardzo dobry wyścig w naszym wykonaniu – stwierdziła Anna Puławska. – Dziękuję, Karolina – dodała wzruszona zawodniczka i przytuliła się do swojej koleżanki. – Ona ciągle mi tu płaczę i co ja z tym zrobię? – zapytała z uśmiechem Naja.

- Start był lepszy niż w eliminacjach już w półfinale. Warunki miałyśmy ciężkie, jeśli chodzi o ustawienie łódki. – oceniła Naja. – Poradziłyśmy sobie i wiedziałyśmy, że mamy zapas, a potem dałyśmy już z siebie wszystko i mamy srebrny medal – dodała doświadczona zawodniczka. Dla Karoliny Nai jest to trzeci medal igrzysk olimpijskich w karierze. Dwa poprzednie były brązowe.

