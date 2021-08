Sprawa Chrysciny Cimanouskiej. MKOl wszczyna śledztwo

Lekkoatletka Chryscina Cimanouska twierdzi, że władze Białorusi usiłowały zmusić ją do powrotu z Igrzysk Olimpijskich w Tokio do Mińska po tym, jak skrytykowała działaczy. Na nagraniach z lotniska 24-latka informowała, że obawia się o życie. Lot do Mińska miał odbyć się w niedzielę, jednak kobieta odmówiła wejścia na pokład samolotu i została tymczasowo w Japonii.

W poniedziałek 3 sierpnia polska dyplomacja podała pomocną dłoń Białorusince, o czym poinformował wiceszef MSZ. „Polska jest gotowa pomóc Kryscinie Tsimanouskiej, białoruskiej lekkoatletce, której reżim Łukaszenki nakazał powrót z igrzysk olimpijskich do Mińska. Zaoferowaliśmy jej wizę humanitarną i możliwość kontynuowania kariery sportowej w Polsce, jeśli tak postanowi” – deklarował Marcin Przydacz na Twitterze. Po godz. 13:00 Chryscina Cimanouska otrzymała wizę humanitarną.

MKOI wszczyna śledztwo

Jak podaje Reuters, Międzynarodowy Komitet Olimpijski wszczął śledztwo w sprawie zarzutów, z których wynika, że Białoruś próbowała zmusić lekkoatletkę do powrotu do kraju. – Musimy ustalić wszystkie fakty, a to może zająć trochę czasu – powiedział rzecznik MKOI Mark Adams. Co więcej, MKOI zażądało, aby Narodowy Komitet Olimpijski Białorusi przekazał raport o incydencie. Ostateczny moment przekazania dokumentu wyznaczono na wtorek 3 sierpnia.

Przypomnijmy – Białoruski Narodowy Komitet Olimpijski wydał już oficjalne oświadczenie ws. zakończenia udziału Cimanouskiej w Igrzyskach. Decyzję o wycofaniu zawodniczki tłumaczy się „stanem emocjonalnym i psychologicznym” lekkoatletki. Mąż biegaczki w rozmowie z BBC zaprzeczył tym doniesieniom i podkreślił, że stan psychiczny jego żony jest w normie.

