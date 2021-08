Tokio 2020. Przed nami walka o kolejne medale. Program igrzysk na środę 4 sierpnia

Igrzyska Olimpijskie w Tokio potrwają do niedzieli 8 sierpnia, kiedy to będziemy świadkami finałów m.in. w siatkówce i koszykówce kobiet czy maratonie mężczyzn. Do tego czasu pozostało jednak kilka dni, a my przypominamy terminarz igrzysk na środę 4 sierpnia.

4 sierpnia (środa):

godz. 0:30: golf, finał kobiet

godz. 2:05: lekkoatletyka, rzut oszczepem mężczyzn (kwalifikacje)

godz. 2:30: kajakarstwo, K-1 200 m mężczyzn (eliminacje)

godz. 3:00: tenis stołowy, kobiety drużynowo (półfinał)

godz. 3:05: kajakarstwo, C-1 200 m kobiet (eliminacje)

godz. 3:40: kajakarstwo, K-1 500 m kobiet (eliminacje)

godz. 3:40: hokej na trawie, półfinały kobiet

godz. 4:30: lekkoatletyka, bieg na 400 m ppł kobiet (finał)

godz. 4:00: lekkoatletyka, bieg na 110 m ppł mężczyzn (półfinał)

godz. 4:22: kajakarstwo, K-2 1000 m mężczyzn (eliminacje)

godz. 5:00: baseball, repasaże

godz. 5:30: skateboarding, park kobiet

godz. 7:00: boks, waga musza kobiet (półfinały)

godz. 7:30: boks, waga półśrednia kobiet (półfinały)

godz. 7:30: żeglarstwo, 470 mężczyzn (wyścig medalowy)

godz. 7:30: tenis stołowy, mężczyźni drużynowo (półfinał)

godz. 8:03: boks, waga superciężka mężczyzn (półfinał)

godz. 8:30: kolarstwo torowe, sprint mężczyzn (eliminacje)

godz. 8:30: żeglarstwo, 470 kobiet (wyścig medalowy)

godz. 8:35: boks, waga półciężka mężczyzn (finał)

godz. 10:59: kolarstwo torowe, wyścig druż. na dochodzenie mężczyzn (finał)

godz. 12:00: jeździectwo, skoki indywidualnie (finał)

godz. 12:00: lekkoatletyka, bieg na 1500 m kobiet (półfinał)

godz. 12:30: lekkoatletyka, bieg na 400 m kobiet (półfinał)

godz. 12:30: pływanie synchroniczne, układ dowolny duetów (finał)

godz. 12:50: podnoszenie ciężarów, kat. powyżej 109 kg mężczyzn

godz. 13:00: lekkoatletyka, bieg na 3000 m z przeszkodami kobiet (finał)

godz. 13:15: lekkoatletyka, rzut młotem mężczyzn (finał)

godz. 13:20: zapasy, kat. do 67 kg st. klasycznym mężczyzn

godz. 13:50: zapasy, kat. do 87 kg st. klasycznym mężczyzn

godz. 14:05: lekkoatletyka, bieg na 800 m mężczyzn (finał)

godz. 14:30: zapasy, kat. do 62 kg kobiet

godz. 14:55: lekkoatletyka, bieg na 200 m mężczyzn (finał)

W środę 4 sierpnia zostaną rozegrane także ćwierćfinały w siatkówce kobiet. Pierwszy mecz rozpocznie się o godz. 2:00, a ostatni o 14:30. Również o godz. 2 czeka nas pierwszy ćwierćfinał w siatkówce plażowej mężczyzn (ostatni mecz o półfinał o godz. 15).

