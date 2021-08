Wspinaczka sportowa już zadebiutowała w Tokio. Mamy tam swoją reprezentantkę

Wspinaczka sportowa to ostatni z debiutujących na igrzyskach olimpijskich sportów. We wtorek 3 sierpnia rozpoczęły się zmagania mężczyzn, a w środę do walki staną kobiety, w tym reprezentantka Polski Aleksandra Mirosław.

Wspinaczka sportowa mimo swojej powszechności i regularnych zawodów rozgrywanych na poziomie międzynarodowym, dopiero teraz doczekała się swojego debiutu na igrzyskach olimpijskich We wtorek 3 sierpnia do rywalizacji w trójboju wspinaczkowym ruszyli mężczyźni, a w środę 4 sierpnia ściankę w Aomi Urban Sports Park będą podbijać kobiety, w tym reprezentantka Polski Aleksandra Mirosław. Wspinaczka sportowa – konkurencje Wspinaczka sportowa jest poza igrzyskami olimpijskimi rozgrywana w trzech konkurencjach: wspinaczka na szybkość (równoległy wyścig dwóch zawodników po 15-metrowej ścianie), bouldering (bez zabezpieczeń po ścianie 4-metrowej) i prowadzenie, czyli po prostu wspięcie się jak najwyżej. Każda z tych odmian wspinaczki ma swoje światowe gwiazdy. Problem w tym, że na igrzyskach olimpijskich wspinaczka występuje w formie trójboju, więc bycie wybitnym w jednej z trzech konkurencji nie zapewnia wcale medalu. Aleksandra Mirosław nadzieją na medal? Aleksandra Mirosław, wcześniej znana pod nazwiskiem Rudzińska, specjalizuje się we wspinaczce na szybkość. Polka jest mistrzynią świata w tej konkurencji z roku 2018 i 2019, a także mistrzynią świata juniorów z 2009, 2011 i 2013. O dobry wynik może jednak być trudno, ponieważ nie liczy się wynik tylko z jednej specjalności, a suma wszystkich trzech konkurencji. Dodatkowo nasza zawodniczka wraca do zmagań po kontuzji. Pierwsza konkurencja wspinaczkowa rozpocznie się 4 sierpnia o godzinie 10 polskiego czasu. Czytaj też:

