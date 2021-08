Udany debiut Aleksandry Mirosław. Rekord olimpijski i prowadzenie w kwalifikacjach

Reprezentantka Polski Aleksandra Mirosław świetnie rozpoczęła zmagania we wspinaczce sportowej. Pierwsza konkurencja (na czas) jest jej specjalnością, co zresztą potwierdziła podczas kwalifikacji w Tokio.

Wspinaczka na szybkość

Wspinaczka na szybkość to równoległy wyścig dwóch zawodników po 15-metrowej ściance wspinaczkowej. Nie liczy się jednak, kto z pary szybciej się znajdzie na górze, tylko kto, jaki uzyska czas. Reprezentanta Polski jest ekspertką w tej konkurencji, co udało jej się potwierdzić w swoim debiucie olimpijskim. Polka w pierwszej próbie okazała się najszybsza (7.01 sekundy). Taki wynik był z automatu rekordem olimpijskim, ponieważ wspinaczka debiutuje dopiero na imprezie tej rangi. Drugi wyścig naszej reprezentantki był jeszcze szybszy (6.97 s). Zawodniczce zabrakło 0.01 do wyrównania rekordu świata.

Co czeka Aleksandrę Mirosław?

Przed Aleksandrą Mirosław jeszcze dwie konkurencje kwalifikacyjne, w których będzie walczyła o najlepszą ósemkę i udział w finałowych zmaganiach 6 sierpnia. Na razie Polka prowadzi w klasyfikacji, ale w nadchodzącym boulderingu i wspinaczce na prowadzenie nie będzie ona faworytką.

