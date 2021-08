Kurek i Leon „wzięli reprezentację na plecy”. Rażące statystki z meczu przeciwko Francji

Reprezentacja Polski miała wreszcie przełamać klątwę ćwierćfinału i po czterech nieudanych igrzyskach olimpijskich awansować do strefy medalowej turnieju siatkarskiego. Tak się niestety nie stało. Biało-Czerwoni przegrali z Francją 2:3 i pożegnali się z Tokio właśnie w 1/4 finału.

Reprezentacja dwóch siatkarzy

W meczu przeciwko Francji obowiązek zdobywania punktów przejęło dwóch siatkarzy. Na parkiecie bez zarzutów prezentowali się tylko Bartosz Kurek i Wilfredo Leon. Pierwszy z nich zdobył w cały spotkaniu 26 punktów, a drugiemu zabrakło tylko jednego oczka do 30. W czwartym, przegranym secie Kubańczyk z polskim paszportem punktował aż 10 razy. To niestety nie przełożyło się na wynik biało-czerwonej reprezentacji. W momencie, gdy Leon musiał schodzić do tyłu, żaden z atakujących nie był w stanie odciążyć Kurka i atakować z przeciwległej strony siatki.

Przyzwoicie zaprezentował się Mateusz Bieniek, który zdobył w sumie dziewięć punktów, z czego dwa blokiem i jeden zagrywką. Reszta zawodników zupełnie zawiodła. Semeniuk, Kubiak i Nowakowski zaliczyli po trzy punkty, a reszta siatkarzy dwa lub mniej.

Biało-Czerwoni bez gry blokiem

Reprezentacja Polski oprócz słabej gry w ataku nie popisała się w bardzo ważnym elemencie obrony, jakim jest blok. Polacy zanotowali tylko sześć punktów w tym aspekcie. Dwa razy blokowali Piotr Nowakowski i Fabian Drzyzga, jeden punkt dołożył jeszcze Mateusz Bieniek. Porównując do wyniku Francuzów w tym elemencie podopieczni Vitala Heynena wypadli bardzo słabo. Trójkolorowi zdobyli bowiem aż 16 punktów blokiem. Mistrzowie świata nie byli w stanie zatrzymać świetnego w tym meczu Jeana Patriego (23 punkty).

Czytaj też:

Emocjonalne wpisy Vitala Heynena po porażce z Francją. „Pustka, smutek… Mam łzy w oczach”