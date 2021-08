Tokio 2020. Patryk Dobek po fantastycznym biegu: Przechodzę do historii

Reprezentant Polski zdobył brązowy medal igrzysk olimpijskich i jako pierwszy Polak stanie na podium konkurencji na dystansie 800 metrów. Na pierwszej i drugiej pozycji uplasowali się dwaj Kenijczycy: Emmanuel Kipkurui Korir i Ferguson Rotich Biało-Czerwony udzielił po udanych zawodach wywiadu dla TVP, w którym skomentował swój sukces.

„To jest początek kariery”

Patryk Dobek jeszcze nie tak dawno zajmował się biegiem na 400 metrów przez płotki. Na parę miesięcy przed igrzyskami zmienił swoją konkurencję i jak widać wyszło mu to na dobre. – Ten medal to jest początek tej kariery na 800 metrów. Nie wiedziałem, że ta to się potoczy – powiedział brązowy medalista w rozmowie z TVP. – Cały sezon jest dla mnie bardzo dobry i teraz przechodzę do historii – dodał biało-czerwony lekkoatleta.

Dla Dobka sam udział w finale był sukcesem. – O tym dystansie myślałem w kontekście Paryża, ale pojawiła się okazja i nie można się poddać w takich sytuacjach – stwierdził zawodnik. – Jestem spełniony, samo uczestnictwo w finale olimpijskim to wielkie wyróżnienie. W Polsce Królowa Sportu dominuje – zakończył wypowiedź biegacz. Medal Dobka jest dla naszej reprezentacji medalem numer osiem. Parę chwil później swoje krążki dorzucili do kolekcji nasi zawodnicy w rzucie młotem.

