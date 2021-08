Tokio 2020. Dorota Borowska tuż poza podium w wyścigu kajakarskim. Było blisko medalu

Dorota Borowska do tej pory udanie prezentowała się w tegorocznych igrzyskach olimpijskich. Najpierw popłynęła bardzo dobrze w swoim wyścigu eliminacyjnym, a rankiem 5 sierpnia zadowalająco spisała się także w półfinale, który zakończyła na czwartym miejscu. Tylko pierwszy kwartet kwalifikował się do najważniejszego wyścigu w tej kategorii, więc Polka załapała się do niego na granicy.

Borowska była bardzo bliska medalu

Oprócz niej w finale rywalizowały także zawodniczki z Ukrainy, RKO, Kanady (dwie), USA, Chin i Hiszpanii. Borowska była lepsza od połowy z nich i zakończyła wyścig na czwartym miejscu, tuż poza podium. Jej strata do trzeciego miejsca była tak minimalna, że dopiero dodatkowa weryfikacja rozstrzygnęła to, kto zdobył brązowy medal.

Ostatecznie okazało się, że Borowska przegrała walkę o ten krążek o 0,08 sekundy. Trzecie miejsce zajęła więc Liudmyla Luzan z Ukrainy, druga była Laurence Vincent-Lapointe z Kanady, a pierwsza Nevin Harrison ze Stanów Zjednoczonych.

Polka wyraźnie rozgoryczona

– Na razie muszę się uspokoić. Dałam z siebie wszystko, a to wystarczyło tylko na czwarte miejsce. Trzeba się z tym pogodzić – powiedziała Borowska drżącym głosem w wywiadzie dla TVP Sport, który odbył się tuż po zakończeniu rywalizacji.

– Wydaje mi się, że start poszedł mi dobrze, zwłaszcza jak na mnie. Zabrakło wytrzymałości. Pogoda jest tutaj trudna do zniesienia, źle zniosłam adaptację do tego klimatu. Detale zaważyły. Teraz mogę mówić, że powinnam przyspieszyć w końcówce, ale w trakcie wyścigu nie dałam rady – podsumowała wyraźnie rozczarowana.

