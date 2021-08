Tokio 2020. „Aniołki Matusińskiego” pobiegną o finał. Dziś eliminacje sztafety 4x400 m

Polacy potrafią biegać w sztafetach, co udowodnili już w finale olimpijskim drużyn mieszanych. Karol Zalewski, Natalia Kaczmarek, Justyna Święty-Ersetic i Kajetan Duszyński zdobyli złoto w biegu 4x400 metrów, a wysoka forma naszych zawodników jest dobrym prognostykiem przed rywalizacją pań i panów. „Aniołki Matusińskiego” w eliminacjach wystąpią już w czwartek 5 sierpnia. Ich koledzy pobiegną dzień później.

Wicemistrzynie świata powalczą o medal

Nasze biegaczki będą jednymi z faworytek do awansu do finału. Tam Biało-Czerwone mogą pokusić się nawet o medal olimpijski. Takie rozstrzygnięcie nie byłoby zaskoczeniem, zważywszy na dotychczasowe sukcesy „Aniołków" . To wicemistrzynie świata z 2019 roku, które w katarskiej Dosze ustąpiły tylko Amerykankom.

Polki w eliminacjach wystąpią w składzie: Iga Baumgart-Witan, Anna Kiełbasińska, Justyna Święty-Ersetic i Małgorzata Hołub-Kowalik. Wspomniane zawodniczki nie startowały w rywalizacji indywidualnej na 400 metrów, skupiając się na przygotowaniach do sztafety. W walce o finał przyjdzie im mierzyć się z reprezentacjami Bahamów, Belgii, Niemiec, Szwajcarii, Australii i Kuby.

Bieg z udziałem Biało-Czerwonych odbędzie się w czwartek 5 sierpnia o godz. 12:25. Przypomnijmy, zmagania olimpijskie można śledzić na antenach Telewizji Polskiej (TVP 1 i TVP Sport) oraz Eurosport, a także w serwisach sport.tvp.pl i Eurosport Player. Finał sztafet odbędzie się z kolei w sobotę 6 sierpnia.

