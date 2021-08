Tokio 2020. Polskie biegaczki w finale sztafet. Kiedy walka o medale?

Polska sztafeta 4x400 metrów kobiet awansowała do finału Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Biało-Czerwone po świetnym biegu eliminacyjnym będą jednymi z faworytek do medalu, a my podpowiadamy, kiedy odbędzie się finał z udziałem „Aniołków Matusińskiego”.

Polki nie dały szans rywalkom, pewnie wygrywając bieg eliminacyjny sztafety 4x400 metrów. Biało-Czerwone pobiegły w składzie Anna Kiełbasińska, Iga Baumgart-Witan, Małgorzata Hołub-Kowalik i Justyna Święty-Ersetic. Biegnąca na pierwszej zmianie Kiełbasińska bardzo sprawnie przekazała pałeczkę koleżance, wyprowadzając naszą sztafetę na prowadzenie. Tego prowadzenia nie oddała Baumgart-Witan, a przewagę nad rywalkami powiększyła jeszcze Hołub-Kowalik. Tym samym Święty-Ersetic nie pozostało nic innego, jak spokojnie dobiec do mety, nie oddając pierwszego miejsca. Polka jednak z metra na metr powiększała przewagę, zostawiając pozostałe biegaczki daleko w tyle. Biało-Czerwone wygrały półfinał z czasem 3:23:10. Jako drugie finiszowały reprezentantki Kuby, trzecie były Belgijki. Kiedy finał? Finał sztafet 4x400 metrów zostanie przeprowadzony w sobotę 7 sierpnia o godz. 14:30. Oprócz Polek, Kubanek i Belgijek na starcie staną reprezentantki Stanów Zjednoczonych, Jamajki, Holandii, Kanady i Wielkiej Brytanii. Czas uzyskany przez Biało-Czerwone był trzecim rezultatem półfinałów. Najszybsze były Amerykanki (3:20:86), a drugie Jamajki (3:21:95). Czytaj też:

Tokio 2020. Polak skrytykował organizatorów igrzysk. „Takiej chały nikt się nie spodziewał”