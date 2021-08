Tokio 2020. Dawid Tomala zaskoczył po zdobyciu złota: To było drugie 50 km w moim życiu

Dawid Tomala jeszcze do niedawna specjalizował się w chodzie sportowym na 20 km. Na tym dystansie zdobywał medale mistrzostw Polski oraz tytuł młodzieżowego mistrza Europy. Wciąż brakowało mu jednak znaczących sukcesów seniorskich na arenie międzynarodowej.

Dawid Tomala: Nie mogę w to uwierzyć

Niespełna 32-letni zawodnik na kilka miesięcy przed igrzyskami w Tokio postanowił zmienić kategorię, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Teraz Tomala jest mistrzem olimpijskim w chodzie na 50 km. – To był dla mnie niesamowity dzień. Nie mogę w to uwierzyć. Pracowałem na to całe życie od 15. roku życia. Wtedy po raz pierwszy pomyślałem, że chciałbym zostać złotym medalistą olimpijskim – przyznał w rozmowie z Onetem.

Tomala po raz pierwszy na 50 km startował w 2017 roku, ale nie dotarł do mety. Dopiero w marcu bieżącego roku udało mu się przejść dystans i zyskać przepustkę na igrzyska. – To było dopiero drugie 50 km w moim życiu. Pierwszego nie ukończyłem. I wygrałem. To szaleństwo, prawda? – pytał świeżo upieczony mistrz olimpijski.

