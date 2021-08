Pięciobój nowoczesny. Duża strata Polki po jeździe konnej. Przed nami ostatnia konkurencja

Anna Maliszewska rozpoczęła zmagania od 18 zwycięstw w 35 konkurencjach. Później jednak było gorzej. Zawodniczka zakończyła pływanie na 4. miejscu w swojej grupie. W rundzie bonusowej szermierki nie zdołała poprawić swojej sytuacji i przed jazdą konną zajmowała 17. miejsce.

Nieudana jazda konna Polki

Anna Maliszewska nie zaliczy swojego przejazdu przez przeszkody do udanych. Zawodniczka zaczęła od zatrzymania, czyli nieodpowiedniego doprowadzenia konia do przeszkody, przez co ten odmówił skoku. Niedługo później Polka popełniła ten sam błąd. Po drodze wystąpiły też parokrotne strącenia przeszkody, przez co odejmowały się kolejne punkty karne.

Na dobitkę Biało-Czerwona przekroczyła dozwolony czas przejazdu i ostatecznie uzbierała 66 punktów karnych. Trzeba zaznaczyć, że reprezentantka Polski nie miała szczęścia co do wierzchowca, którego wylosowała. Koń był nieposłuszny i nieskory do galopu, co skutecznie utrudniało Maliszewskiej unikania pomyłek. Wszystkie uczestniczki zmagań rozpoczynają przejazd z 300 punktami na koncie. Każdy błąd powoduje odejmowanie określonej liczby punktów za dany błąd.

