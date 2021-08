Sobotę zaczynamy od medalu. Zobacz, jak Polki popłynęły po brąz

Kolejny sukces w polskim kajakarstwie stał się faktem. Najpierw dwie polskie zawodniczki Karolina Naja i Anna Puławska zdobyły srebrny medal na 500 metrów w dwójce, a teraz na tym samym dystansie, razem ze swoimi koleżankami Justyną Iskrzycką i Heleną Wiśniewską, popłynęły po brązowy krążek w K-4.

Wyścig po medal

Reprezentantki Polski rozpoczęły wyścig w kajakowej czwórce spokojnie. Na starcie zajmowały pozycję poza pierwszą trójką, ale nie traciły dystansu do prowadzących osad z innych krajów. Wszystko zaczęło się zmieniać w połowie dystansu. Biało-Czerwone przesunęły się do przodu, a gdy pojawiły się pomarańczowe boje, sygnalizujące, że zostało 200 metrów do mety, Polki wrzuciły wyższy bieg i znalazły się na trzeciej pozycji.

Na metę wpłynęły z wyraźną przewagą nad czwartą Nową Zelandią i zdobyły 13. krążek dla naszych olimpijczyków w Tokio. W związku z tym naszej reprezentacji brakuje tylko jednego medalu do wyrównania wyniku medalowego z igrzysk olimpijskich w Sydney. Zobacz nagranie z medalowego wyścigu naszych brązowych kajakarek.

twitterCzytaj też:

Tokio 2020. Sztafety kobiet i mężczyzn, liczymy na kolejne medale. Kiedy finałowe biegi Polaków?