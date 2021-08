Piękny gest Marii Andrejczyk. „To dla niego wystawiam na licytację mój medal olimpijski”

11 sierpnia Maria Andrejczyk, polska lekkoatletka, spełniła obietnicę złożoną niedługo po wywalczeniu drugiego miejsca na podium w oszczepnictwie podczas igrzysk olimpijskich. Biało-Czerwona w jednym z wywiadów wyjawiła, że zamierza uczynić ze srebrnym krążkiem to samo, co z jedną z poprzednich nagród – przekazać go na cel charytatywny.

Komu chce pomóc Andrejczyk?

– Pragnę, aby zostały zebrane pieniądze, które zrobią coś dobrego. Ludzkie życie jest najważniejsze. Ale jeszcze nie wiem, na jaką licytację się zdecyduję – mówiła na gorąco tuż po finale, cytowana przez portal sportowefakty.wp.pl.

Teraz wiadomo już, kogo zamierza wesprzeć. Andrejczyk przekazała wszystkie informacje na swoim profilu facebookowym. Sportsmenka oddała medal na licytację, która ma pomóc małemu Miłoszowi. Chłopczyk ma poważną wadę serca i życie może mu uratować jedynie kosztowna operacja w Stanach Zjednoczonych. Aby ją przeprowadzić, należy uzbierać półtora miliona złotych.

Jak licytować?

„Miłoszek, tak jak i nasz Antoś, ma poważną wadę serca, potrzebna jest operacja. To dla niego wystawiam na licytację swój srebrny medal Igrzysk Olimpijskich. Wspólnie z mamą Miłosza oraz moim managerem zastanawialiśmy się jak najsprawniej przeprowadzić zbiórkę Oferty przyjmować będę w wiadomości prywatnej (imię, nazwisko, numer telefonu oraz kwota, która zostanie zatwierdzona po mojej osobistej weryfikacji z licytującym). O wszelkich zmianach w wysokości podawanych kwot będę informować w komentarzach pod postem” – napisała Andrejczyk.

Licytacja rozpoczęła się od kwoty 200 tysięcy złotych.

twitterCzytaj też:

Orlen wspiera Kriscinę Cimanouską. Zawodniczka będzie kontynuować karierę w Polsce