Fabian Drzyzga przerwał milczenie po igrzyskach. „Nie będę się kajać”

Porażka w ćwierćfinale igrzysk z Francją była bolesna zarówno dla kibiców, jak i samych zawodników. Ci po powrocie z Tokio dodawali w mediach społecznościowych emocjonalne wpisy, a głos zabrali m.in. Bartosz Kurek czy Piotr Nowakowski. O występ w stolicy Japonii zapytano Fabiana Drzyzgę, który udzielił wywiadu serwisowi sport.tvp.pl.

Drzyzga o igrzyskach: Niespełnione marzenie

– Na ten moment mogę powiedzieć, że to moja największa przegrana i niespełnione marzenie – tak w rozmowie ze sport.tvp.pl Drzyzga skomentował występ Polaków na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Siatkarz stwierdził również, że rozkładanie występu Biało-Czerwonych na czynniki pierwsze prawdopodobnie nie ma sensu. – Można dywagować i gdybać, ale przeszłości to nie cofnie – ocenił.

Rozgrywający został zapytany o ocenę swojej gry w Tokio. Drzyzga w odpowiedzi stwierdził, że to zadanie dla ekspertów i znawców, a on sam „kładzie się spać spokojny”. – Jestem bardzo rozczarowany i wkurzony tym, że do domu z Tokio wróciłem szybciej niż planowałem, ale nie będę się kajać przed ludźmi, którzy uznają, że zagrałem słaby turniej czy mecz – podkreślił.

Wkrótce mistrzostwa Europy

Już na początku września rozpoczną się siatkarskie mistrzostwa Europy, których współorganizatorem będzie Polska. – Nie każdy rok będzie kolorowy, ale wiem, że nasza ekipa z tym trenerem dała dużo radości i dobrego dla kibiców. Mam nadzieję, że nadchodzący turniej również dostarczy to niezależnie od tego czy sięgniemy po medal, czy nie – zaznaczył Drzyzga.

Zawodnik Asseco Resovii Rzeszów podkreślił, że obecna reprezentacja jest bardzo zgrana. Zdaniem Drzyzgi wprawdzie krótko po zakończeniu igrzysk jego koledzy nie mieliby ochoty na powrót do gry, ale to wkrótce się zmieni. – Z każdym dniem łapiemy głód treningu, spotkania z kolegami i ponownego życia w grupie – podsumował.

