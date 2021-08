Polska olimpijka rozważa zakończenie kariery. 25-latka wskazała powód

Dominika Baćmaga jest mistrzynią Polski i młodzieżową mistrzynią Europy w sztafecie 4x400 metrów. Niespełna 26-letniej zawodniczce udało się wywalczyć minimum olimpijskie i pojechać na igrzyska w Tokio. Tam mimo dobrej dyspozycji nie zdołała wywalczyć miejsca w drużynie, ponieważ jej koleżanki z reprezentacji prezentowały się jeszcze lepiej. Ostatecznie panie sięgnęły w finale po srebro, a sztafeta mieszana po złoto.

Dominika Baćmaga o problemach finansowych

We wpisie z 18 sierpnia Baćmaga podkreśliła, że dla niej „droga do Tokio była bardzo kręta” . „Sam wyjazd na Igrzyska Olimpijskie oraz posiadanie miana Olimpijki jest ogromnym wyróżnieniem. Jednakże muszę sobie postawić bardzo ważne pytanie: co teraz?” – napisała na Instagramie.

Jak przyznała zawodniczka, czuje, „jakby serce rozrywało jej się na milion kawałków” . „Przed chwilą byłam w życiowej formie i poczułam, że odkryłam się w sporcie na nowo, a zastanawiam się nad zakończeniem kariery” – zdradziła. Dalej biegaczka wyjaśniła, że nie będzie miała stypendium, przez co nie będzie w stanie rywalizować na najwyższym poziomie. Sama zawodniczka nie jest w stanie opłacać swoich przygotowań do startów.

Baćmaga podkreśliła zarazem, że nie wyobraża sobie życia bez lekkoatletyki, a w ostatnim czasie była w stanie biegać bardzo szybko. „Jednakże kiedyś trzeba podjąć decyzję o zakończeniu kariery. Czy właśnie nadchodzi ten moment? Wszystko powinno rozwiązać się w przeciągu miesiąca” – podsumowała.

